LONDON- Aktor Daniel Craig mendapatkan gelar yang sama dengan karakter James Bond dari kerajaan Inggris. Tepatnya, ia dianugerahi gelar Companion of the Order of St. Michael dan St. George (CMG) dalam daftar penghargaan tahun baru Ratu Elizabeth.

Kehormatan tersebut diterima Daniel Craig lantaran jasanya dalam dunia film dan teater. Menariknya lagi, produser laga James Bond, Barbara Broccoli dan Michael G Wilson juga diangkat menjadi Commanders of the British Empire (CBE) atas jasa mereka dalam film, drama, dan filantropi.

Aktor berusia 53 tahun itu membuat penampilan terakhirnya sebagai James Bond dalam film No Time To Die. Tampil mengesankan, film ini berhasil menjadi film Inggris terlaris ketiga dan film dengan pendapatan terbesar keempat secara global pada 2021.

Penghargaan lain di bidang hiburan juga diberikan kepada pemenang Oscar, Vanessa Redgrave dan bintang Absolutely Fabulous, Joanna Lumley.

Sementara anggota Spice Girls, Melanie “Mel B” Brown menerima Order of the British Empire (MBE) untuk badan amal Women’Aid, yang mendukung para penyintas kekerasan dalam rumah tangga.

“Aku merasa telah menerima penghargaan ini atas nama semua wanita yang telah mengalami atau sedang mengalami pelecehan dalam segala bentuk apapun itu,” kata Mel B, melansir Rolling Stone (3/1/22).

