LOS ANGELES - Daniel Craig terlihat sangat emosional ketika memberikan pidato terakhirnya saat syuting terakhir James Bond: No Time to Die, pada 2019. Hal itu terlihat ketika Apple TV+ merilis video dokumenter Being James Bond.

Aktor 53 tahun itu mengaku, bersyukur atas setiap momen yang dialaminya sepanjang syuting James Bond. “Banyak kru yang hadir di sini, menggarap lima film James Bond bersamaku,” katanya seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (21/9/2021).

Dengan mata berkaca-kaca, dia menambahkan, “Saat syuting No Time To Die, aku sangat bersyukur setiap pagi masih berkesempatan bekerja bersama kalian. Dan itu adalah salah satu kehormatan terbesar dalam hidupku.”

Daniel Craig memulai perannya sebagai Agen 007 dalam Casino Royale pada 2006. Dia kemudian kembali membintangi sekuel lainnya, dari Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015), dan diakhiri dengan No Time To Die.

Film No Time to Die sempat beberapa mengalami pergeseran jadwal tayang akibat pandemi COVID-19. Setelah menunggu cukup lama, maka film ini akan memulai debutnya di bioskop pada 30 September mendatang.

Pada sekuel ke-25 ini, James Bond dikisahkan sudah pensiun sebagai agen rahasia dan menikmati kehidupan tenangnya di Jamaika. Namun itu tak berlangsung lama, karena teman lamanya meminta bantuan untuk mengatasi masalah besar terkait CIA. Dalam No Time to Die, Daniel Craig akan beradu akting dengan sederet bintang besar lainnya, seperti aktor peraih Oscar Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Christoph Waltz, hingga Ana de Armas.*