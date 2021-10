LOS ANGELES - Bintang James Bond, Daniel Craig mengungkapkan, dirinya tidak akan pernah bermain media sosial. Aktor 53 tahun itu mengaku tidak tertarik menggunakan aplikasi medsos, seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook.

Dalam wawancara dengan majalah Sorted, Craig mengatakan, hal tersebut dilakukannya untuk menjaga privasi dirinya dan keluarga dari publik. “Aku ingin seperti kebanyakan orang yang tidak terlihat di depan umum,” ujarnya.

Selain itu, Craig merasa dirinya membosankan, sehingga tidak cocok dengan dinamika media sosial yang interaktif. Dia mengaku, puas dan bersyukur dengan kehidupan tenangnya saat ini.

Meski begitu, bukan berarti aktor kelahiran Inggris tersebut tak menghargai penggemarnya. “Aku memiliki pekerjaan yang kebetulan diketahui banyak orang dan memiliki imej tersendiri di hadapan publik,” tuturnya lagi.

Daniel Craig dikenal melalui perannya sebagai Agen 007 dalam film franchise James Bond. Dia pertama kali muncul dalam Casino Royale pada 2006. Kemudian disusul Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015), hingga No Time to Die (2021).*

