USAI putus dari kekasih bulenya, pacar baru Salmafina, Greivance Lumoindong buat penasaran. Bahkan ayah mereka, Sunan Kalijaga dan Pendeta Gilbert Lumoindong sudah saling bertemu.

Berbeda dari pria-pria lain yang sempat dekat dengannya, Greivance Lumoindong tampak membawa Salmafina menjadi sosok yang lebih religius. Lantas bagaimana fakta hubungan keduanya? Berikut faktanya.

Resmi pacaran Desember lalu

14 Desember lalu, Salma akhirnya mengunggah potret bersama Greivance yang menandakan resminya hubungan keduanya. Dalam potret tersebut tampak Greivance dan Salma sedang mengunjungi sebuah art space bersama.

“Asik💫” tulisnya.

Hubungan keduanya nampaknya direspon baik oleh pengikutnya.

“Dah ini aja jangan sm yg bule,” tulis salah satu Netizen.

Sempat diberi hadiah Alkitab





Greivance memang berasal dari keluarga yang memiliki spiritualitas tinggi. Dirinya dan sang ayah bahkan kerap kali terlihat berkhutbah di atas mimbar.

Beberapa saat lalu, Grei tampak memberikan sebuah hadiah kecil untuk kekasihnya. Bukan hadiah biasa, Grei justru memberikan sebuah Alkitab dengan pesan yang cukup menyentuh hati.

“To one of the most strong, wise and amazing Lady I know, Salma (Lilis). Stay strong and keep growing in Christ. (Untuk salah satu wanita terkuat, paling bijaksana, dan luar biasa yang pernah kukenal. Tetap kuat dan selalu bertumbuh dalam Kristus).”

Salma tampak begitu senang ketika mendapatkan hadiah dari Grei. Melalui unggahan Instagram Story, 21 Desember 2021 lalu, Salma menuliskan rasa senangnya atas hadiah yang ia dapatkan.

“Ide banget, tapi enggak masalah. Aku butuh ini karena enggak pernah punya Alkitab versi bahasa Indonesia,” tulis Salma.

Rayakan Natal bersama Perayaan Natal 2021 menjadi hari yang spesial bagi Salma dan Grei. Karena seiman, keduanya tampak bersama merayakan malam Natal dengn beribadah. Melalui unggahan Salma di Instagram Story, dirinya tampak duduk di atas panggung dengan kekasihnya. Diketahui acara tersebut merupakan ibadah malam Natal yang diadakan oleh ayah Greivance, yang merupakan seorang pendeta. Salma dan Greivance pun tampak menggemaskan saat berpose kocak dan tertawa bersama. “Wkwkwkw Merry Christmas🎄🎅” tulisnya. Sudah bertemu keluarga Di malam perayaan Natal tersebut, Salma terlihat senang telah dikenalkan oleh keluarga besar Grei. Meski beberapa saat lalu, Grei sempat mendapatkan sindiran dari Sunan Kalijaga yang belum datang menemuinya. Melalui unggahan Salma dengan kekasihnya beberapa saat lalu, pengacara kondang tersebut meminta Grei untuk segera menemuinya. “Siapapun yang punya niat baik sama anak kesayangan saya @salmafinasunan harus melewati saya dengan screening yang ketat,” tulis Sunan Kalijaga dalam kolom komentar. Namun rupanya Grei menanggapi komentar ayah kekasihnya dengan tegas dan berani. Dirinya berjanji akan segera menemui Sunan Kalijaga saat sudah tidak sibuk dengan urusannya. “Ampun Om. Nanti kita ketemuan lagi ya Om, pas Om sudah tidak sibuk," timpal Grei.