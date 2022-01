JAKARTA- YouTuber Ria Ricis turut menyambut tahun baru 2022. Dia pun merasa bersyukur bisa melewati tahun 2021 dengan baik dan beterimakasih atas segala pengalaman.

"Terimakasih atas segala yang pernah saya lewati, terima kasih atas pengalaman yang selalu berharga" tulis Ria Ricis, di Instagram, dikutip Sabtu (1/1/22).

Dalam unggahannya itu, Ria Ricis mengunggah foto bersama sang suami tercinta, Teuku Ryan. Suaminya mengenakan hoodie merah maroon tampak merangkul mesra Ria RIcis sambil tersenyum manis.

Ya, momen pergantian tahun kali ini, Ricis tak lagi menyandang status single, melainkan seorang istri.

"Terimakasih atas kesabaran, air mata, jatuh dan bangkit," lanjut Ria Ricis.

Ria Ricis kemudian menuliskan harapannya di tahun 2022. Dia berharap agar bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik pula.

Postingan mesra Ria Ricis bersama suami di malam tahun baru menuai doa-doa terbaik dari rekan-rekan artis, salah satunya ada pedangdut Inul Daratista.

"Selamat Tahun Baru 2022 kesayangan aku icis dan suami. Sehat,sukses,panjang umur,bahagia,penuh cinta dan kaya raya,jauh dr semua malapetaka bahaya ,semua harapan cita-cita terlaksana dgn mulus aamin," kata Inul Daratista.

"Happy New Year 2022 Neng @riaricis1795 & Bang @teukuryantr. Semakin Berkah, Sukses, Bahagia… New Year, New Smile, and New Hope," kata Fitri Carlina.