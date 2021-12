JAKARTA- Desainer Ivan Gunawan mendadak menjadi sorotan lantaran mengaku memiliki dua anak yang merupakan boneka menyerupai bayi. Sang desainer bahkan memiliki nama untuk mereka yakni Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan.

Ivan Gunawan juga sempat memperkenalkan dua anaknya tersebut kepada Boy William. Kendati demikian, sang presenter justru keheranan dan menanyakan kewarasan sahabat Ruben Onsu itu.

"Apakah kamu kehilangan pikiranmu," kata Boy William dalam kanal YouTube miliknya, dikutip pada Kamis (30/12/2021).

"Enggak aku masih sadar kok, banyak orang yang bilang aku stres, aku halu," jawab Ivan Gunawan.

Pria kelahiran Desember 1981 itu bahkan sempat protes kepada Boy William lantaran kerap menyebut bayinya adalah boneka. Dia bahkan sempat meninggikan nada suaranya hingga membuat Boy William terdiam.

"It's a baby. I treat him like a baby (Ini bayi, aku merawatnya seper bayi). Gue guyur wine lu ya, dari tadi tanya it's a doll, it's a doll mulu. It's a baby (ini boneka, ini boneka mulu, ini bayi)!" kata Ivan Gunawan bernada kesal.

Ivan Gunawan juga mengaku kini gaya hidupnya sudah berubah. Dia tidak akan minum minuman beralkohol ataupun mastubrasi di kamarnya mengingat kini sudah memiliki anak.

Mendengar pengakuan Ivan Gunawan, Boy William hanya berharap sahabatnya itu baik-baik saja. Dia pun selalu membuka pintu rumah lebar-lebar jika pria 39 tahun tersebut suatu saat membutuhkan bantuannya.

"Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa datang ke aku. Aku cuma berharap kamu tidak gila," kata Boy William.

"Aku baik-baik saja," jawab Ivan Gunawan.

Cuplikan video itu diunggah oleh Boy William dalam akun Instagram. Banyak netizen yang mengaku heran melihat tingkah Ivan Gunawan. Tak sedikit juga yang merasa kasihan dan menduga pria 39 tahun itu tengah kesepian.

"Aku juga enggak paham sama kak Igun sekarang, aneh banget sumpah," tulis netizen.

"Aku tetap fans setia nya Ivan Gunawan putra. Apapun yang bikin dia seneng aku dukung," sahut netizen lain.

"Adopsi bayi beneran aja...Tuhan pasti ngasih keberkahan apalagi bayi dari anak yatim piatu, dari pada halu," balas netizen lain.