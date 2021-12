JAKARTA - Tahun baru sudah dekat, persiapan apa yang sudah Anda rencanakan? Pastinya tahun baru tidak akan lengkap jika tidak ditemani oleh film-film seru.

MNC Vision dan MNC Play punya rekomendasi film untuk temani tahun barumu agar lebih hangat untuk ditonton bersama keluarga. Berikut ini 3 rekomendasi film untuk temani tahun baru Anda!

1. Wonder Woman 1984

Menyambut tahun baru, pasti harus memiliki semangat baru! Seperti film Wonder Woman 1984 ini, ia selalu memiliki semangat yang tinggi. Dibintangi Gal Gadot dan Chris Pine, film ini mengisahkan petualangan Wonder Woman alias Diana Prince dalam menghadapi musuh barunya, Max Lord (Pedro Pascal) dan The Cheetah.

Pada suatu ketika, Wonder Woman terlibat konflik dengan Uni Soviet ketika era Perang Dingin dekade '80-an. Diana bekerja sebagai antropolog senior di Smithsonian Institute di Washington DC.

Di sana ia sebagai ahli budaya peradaban Mediterania kuno, lalu bertemu Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig). Sebagai antropolog, Diana masih berhadapan dengan kelompok penjahat sebagai Wonder Woman.

Hingga pada suatu hari, pengusaha kaya di Amerika Serikat bernama Maxwell Lord mengaku memiliki sebuah batu ajaib yang dapat mengabulkan keinginan siapa pun. Hal ini sampai ke telinga Diana. Seperti orang lain, ia berharap dapat menggunakan batu itu untuk menghidupkan Steve Trevor (Chris Pine), kekasihnya yang telah meninggal dunia.

Steve pun kembali hidup meski tidak seutuhnya. Batu tersebut hanya menghidupkan jiwa Steve. Agar dapat berkomunikasi dengan Diana, jiwa Steve merasuki tubuh pria yang berbeda.

Sama seperti Diana, Barbara juga ingin memiliki mimpi untuk diwujudkan, ia pun ingin menjadi kuat dan tidak kenal takut seperti Diana.

Singkat cerita, setelah mendapatkan kekuatan itu, ia justru berubah menjadi manusia jahat yakni Cheetah dan menggunakan kekuatannya untuk melawan Wonder Woman.

Bagi Anda pelanggan MNC Vision yang ingin tahu lebih lengkapnya, dapat menyaksikan Wonder Woman 1984 ini yang akan tayang pada hari Jumat, 31 Desember 2021 pukul 16.45 WIB di Warner TV HD (Channel 441).

Dan untuk pelanggan MNC Play, dapat menyaksikan di hari dan jam yang sama di Warner TV HD (Channel 163).

2. The Transformers: The Last Knight

Siapa yang tidak pernah kelewatan nonton The Transformers? Film ini tepat untuk menemani tahun baru Anda karena ada banyak keseruan di setiap detiknya!

Transformers: The Last Knight mengisahkan Cade Yeager (Mark Wahlberg) dan Vivian Wembley (Laura Haddock) yang mengungkap sejarah awal kemunculan Transformers.

Kisah ini diawali dengan mengajak penonton pergi ke masa lalu di tahun 484 masehi, di mana King Arthur (Liam Garrigan) tengah menghadapi perang yang tak kunjung usai.

Seorang penyihir, Merlin (Stanley Tucci) meminta bantuan kepada Knight of Lacon, 12 Transformers yang bersembunyi di bumi. Bersama Transformers ia berhasil memukul mundur musuh dengan tongkat.

Sementara itu, Optimus Prime pemimpin autobots kembali ke planet asalnya, Cybertron yang telah hancur. Namun Optimus Prime bertemu dengan pencipta planet tersebut, Quintessa.

Quintessa mempengaruhi Optimus Prime, bahwa planet tersebut bisa diselamatkan dengan sebuah tongkat yang dikubur di bumi. Sang robot pun berencana kembali ke bumi guna mencari benda ‘penyelamat’ planetnya.

Di bumi, orang-orang yang tak percaya Transformers menciptakan Autobots TRF guna mendeteksi kedatangan robot. Mereka siap menangkap dan menghancurkan Transformers.

Bagi Anda pelanggan MNC Vision yang ingin tahu lebih lengkapnya, dapat menyaksikan The Transformers: The Last Knight ini yang akan tayang pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 pukul 18.55 WIB di AXN HD (Channel 438). Sedangkan untuk pelanggan MNC Play, dapat menyaksikan di hari dan jam yang sama di AXN HD (Channel 154).

3. The Green Hornet

Masih bertajuk film superhero, kali ini ada The Green Hornet yang siap mengajak Anda untuk tertawa sekaligus excited di sepanjang film. Film ini berkisah tentang Britt Reid (Seth Rogen) adalah seorang putra dari James Reid (Tom Wilkinson), seorang pengusaha media ternama di Los Angeles.

Keduanya memiliki hubungan yang terasing sampai James meninggal. Namun, Britt tak menyangka dirinya bakal menjadi pewaris perusahaan sang ayah dengan banyak tanggung jawab. Setelah pemakaman James, Britt justru memecat staf yang biasa membantu ayahnya.

Kemudian ia mempekerjakan teman James, Kato (Jay Chou) sebagai asistennya. Kato adalah seorang mekanik, serta seniman bela diri yang pernah bekerja di perusahaan James. Karena keahlian mekaniknya, Kato menciptakan karakter The Green Hornet yang dimodali senjata ampuh yang akan memerangi ketidakadilan di lingkungan Los Angeles.

Kato dan The Green Hornet berkolaborasi demi menumpas kebenaran. Dengan bantuan sekretarisnya, Lenore Case (Cameron Diaz), keduanya cepat mendapatkan popularitas dan menjadi pembicaraan di mana-mana.

Keberhasilan keduanya juga diketahui para penjahat, sehingga banyak yang merasa gentar saat mendengar nama mereka.

Di sisi lain, pihak kepolisian juga merasa 'terganggu' dengan kehadiran The Green Hornet, karena hal itu membuat polisi merasa dilecehkan sebagai penegak hukum yang seolah-olah tidak bisa membasmi kejahatan di wilayahnya.

Hingga akhirnya, The Green Hornet dan Kato bertemu dengan Benjamin Chudnofsky (Christoph Waltz), mafia narkotika asal Rusia. Chudnofsky kemudian merancang skenario untuk mempermalukan dan menghabisi duo ini selamanya.

Mampukah The Green Hornet dan Kato menghadapi permasalahan yang mengincar mereka? Saksikan selengkapnya di AXN HD (Channel 438) yang akan tayang pada hari Selasa, 2 Januari 2022 pukul 18.55 WIB untuk pelanggan MNC Vision. Dan untuk pelanggan MNC Play, dapat menyaksikan di hari dan jam yang sama di AXN HD (Channel 154).

Bagi pelanggan MNC Vision yang sudah berlangganan Starter dan Family Pack, untuk dapat menonton film The Transformers: The Last Knight dan The Green Hornet, bisa menambahkan ragam tontonan melalui Paket Entertainment & Lifestyle dengan hanya Rp 49.000/bulan. Dan untuk pelanggan MNC Play bisa menambahkan ragam tontonan Entertainment & Lifestyle Pack dengan harga Rp 49.500/bulan.

Jangan khawatir bagi pelanggan baru MNC Vision dan MNC Play, Anda juga dapat menonton film-film ini dengan cara yang sangat mudah, Anda hanya perlu mengaktifkan aplikasi Vision+ dengan ID Pelanggan MNC Play:

1. Temukan dan download aplikasi Vision+ di Google Play/App Store

2. Aktifkan aplikasi Vision+ dengan memasukkan ID Pelanggan Anda

3. Anda langsung bisa menikmati Layanan Selfcare dan siap buat hidupmu lebih mudah dan seru!

Dengan berlangganan MNC Vision dan MNC Play, Anda bisa menikmati bonus senilai Rp900 ribuan di aplikasi Vision+!

Melalui Vision+, Anda juga bisa menonton ulang tayangan favoritmu hingga 7 hari ke belakang! Ada gratis ratusan channel dengan kemudahan nonton kapanpun di manapun, multiscreen hingga 5 gadget sekaligus!