JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk atau lebih dikenal dengan MVN yang meliputi unit bisnis MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+ TV, dan Vision+ merupakan satu-satunya grup TV berlangganan yang menyediakan TV berlangganan berbasis satelit, penyedia layanan internet super cepat 100 persen fiber optic yang menayangkan program-program berkualitas baik Nasional maupun Internasional.

Dalam menyambut akhir tahun, MVN memiliki kejutan yang diberikan untuk para pelanggannya. Menurut Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan saat ini bisa tayang menggunakan 5 smartphone sekaligus untuk menonton olahraga, seperti AFF Suzuki Cup 2020, dsb.

"Dari sisi konten yang kami hadirkan terbaik yaitu mempersembahkan AFF Suzuki Cup 2020 yang bisa disaksikan hingga di 5 gadget sekaligus," tuturnya dalam acara Ngobar Yuk Spesial Akhir Tahun MNC Vision dikutip pada Selasa (14/12/2021).

Sehubungan dengan menyambut akhir tahun, MNC Vision Networks yang mengeluarkan serial keluarga yang menceritakan petualangan seorang anak Altar dalam mencari Ayahnya yang telah lama hilang berjudul Lukas The Altar Boy.

Semua Original Movies dan Series dari Vision+ dan tayangan favorit lainnya dapat disaksikan kapan pun di mana pun, MULTISCREEN melalui 5 gadget sekaligus.

"Berkualitas melalui vision+ cinema dengan judul baru di bulan Desember ini yang berjudul the Lucas the journey of the board. Untuk menyambut natal dan tahun baru menceritakan petualangan anak yang mencari ayahnya telah lama menghilang," jelasnya.

