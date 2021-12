SEOUL - Jungkook BTS dan aktris Yumi’s Cells, Lee Yoo Bi mendadak dikabarkan menjalin hubungan asmara. Gosip itu ramai menjadi headline di berbagai portal media lokal, pada 27 Desember 2021.

Terkait isu tersebut, agensi kedua artis itu akhirnya buka suara. Y-Bloom Entertainment dalam keterangannya menyebut, isu artisnya berpacaran dengan member BTS itu sebagai omong kosong.

“Rumor pacaran tersebut sangat tidak masuk akal, karena keduanya tidak pernah bertemu. Lee Yoo Bi dan Jungkook BTS tak saling kenal,” ujar agensi sang aktris seperti dikutip dari Soompi, Senin (27/12/2021).

Dalam lanjutan keterangannya, Y-Bloom Entertainment mengatakan, artisnya hanya pernah berkenalan dengan Suga di antara para personel BTS. Itu pun terjadi sudah sangat lama.

Seperti Y-Bloom Entertainment, Big Hit Music yang menaungi Jungkook BTS pun turut membantah isu tersebut. Label itu bahkan mengancam akan melaporkan pihak yang menyebarkan informasi hoaks tersebut kepada polisi.

Isu asmara antara Jungkook BTS dan Lee Yoo Bi bermula dari pengakuan seorang YouTuber di salah satu videonya. Dia bahkan memberikan beberapa bukti yang menjadi dasar kecurigaannya.

Bukti lain, menurut sang YouTuber, kakak Jungkook dan adik Lee Yoo Bi saling mengikuti akun satu sama lain di Instagram dan pernah mengenakan pakaian serta gelang couple. Dia juga menyebut, pelantun Still With You itu adalah pria ideal sang aktris.*

