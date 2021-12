FAKTA Greivance Lumoindong turut jadi sorotan belakangan. Usai diketahui sedang menjalani hubungan spesial dengan putri kesayangan Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan.

Pada perayaan malam Natal, Salmafina pun tampak hangat beribadah dan berkumpul bersama dengan keluarga kekasihnya. Lantas siapakah sosok Greivance yang mampu mencuri hati mantan istri Taqy Malik tersebut? Berikut 5 fakta Greivance Lumoindong.

Putra bungsu pendeta ternama

Siapa yang menyangka bahwa sosok Greivance yang berwibawa tersebut merupakan putra dari pendeta ternama tanah air, Gilbert Lumoindong. Dirinya bahkan masih berusia sangat muda. Pada 2019 lalu, Gilbert rupanya baru saja menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Binus, Jakarta.

Tak jarang sampaikan khutbah

Sama seperti sang ayah, Greivance pun memiliki jiwa religi yang cukup kuat. Dirinya bahkan kerap kali membicarai Sekolah Injil dan berkhutbah dihadapan banyak umat.

Toleransi tinggi

Meski merupakan putra pendeta dan berkeyakinan kuat, namun Greivance memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi.

Melalui unggahannya Juni 2021 lalu, Greivance tampak menemui Gus Miftah di kediamannya. Meski masih tergolong muda, namun kekasih Salmafina tersebut tampaknya mampu beradaptasi dengan berbagai kalangan. Dirinya bahkan mengaku mengagumi sosok Gus Miftah, loh.

“Bertemu dengan salah satu tokoh agama favorit saya @gusmiftah. Such a humble and fun man to be around. Sosok yang sangat bertoleransi dan sangat asik,” tulisnya.

Aktif dukung penanganan Covid-19 Di masa pandemi ini, Greivance tampaknya gencar berbagi dengan sesama. Dikutip melalui akun Instagram @kamuhebatofficial, Greivance tampak turun tangan mendukung penuh penanganan Covid-19. Pria berjiwa sosial tinggi tersebut rupanya juga aktif mengampanyekan program vaksin dan membagikan sembako, hand sanitizer, masker, dan makanan pada masyarakat yang membutuhkan. Kerap temui pejabat Tak hanya sekali, Greivance kerap kali mengunggah potretnya saat menemui petinggi negara. Dirinya bahkan tampak akrab saat menemui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Emil, loh.