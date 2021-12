JAKARTA - Aktor Marcel Chandrawinata datang membawa kabar bahagia. Setelah menikah selama 4 tahun, tepat di Hari Natal, dia mengumumkan kabar kehamilan sang istri, Deasy Priscilla, lewat Instagram.

Dalam salah satu foto yang diunggahnya, Marcel terlihat mendekatkan telinganya ke perut sang istri. "It's happening! Salah satu dari kami sekarang makan enggak buat sendiri, tapi buat berdua," ujarnya melengkapi foto tersebut.

Adik Nadine Chandrawinata itu kemudian menambahkan, "Even miracles take a little time. We can't wait to meet our new addition in our little family. You + me (Bahkan keajaiban butuh sedikit waktu untuk terjadi. Kami tak sabar menunggu anggota baru keluarga kami. Kau + aku)."

Unggahan tersebut kemudian ramai mendapat ucapan selamat dari warganet, termasuk rekan sesama artis. "Yeay, selamat Marcel dan Ecy. Sehat-sehat ya bumil," ujar pesinetron Aryani Fitria di kolom komentar.

Baca juga: Ternyata, Mischa dan Marcel Chandrawinata Pernah Naksir Perempuan yang Sama

Ucapan selamat lainnya datang dari penyanyi sekaligus aktris Ayushita yang mengatakan, "Yippee, selamat dan selamat merayakan Natal juga." Sementara Omar Daniel mengungkapkan, "Selamat, aku bahagia untuk kalian berdua." Marcel Chandrawinata menikahi Deasy Priscilla di sebuah gereja di Denpasar, Bali, pada 24 November 2017. Kabar kehamilan tersebut melengkapi kebahagiaan keluarga besar mereka di mana sang kakak, Nadine Chandrawinata juga tengah mengandung anak pertamanya.* Baca juga: Ariel Tatum Pose Pakai Bikini di Tepi Pantai, Netizen: Bonus Akhir Tahun