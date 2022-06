JAKARTA - Pasangan Marcel Chandrawinata dan Priscilla Deasy Tirtadjaya dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Archibald Noah Chandrawinata.

Diketahui kabar bahagia diunggah di akun Instagram Marcel Chandrawinata. Artis sekaligus aktor 35 tahun tengah menggendong sang buah hati, sembari mengungkapkan rasa bahagia dan terharu melalui cuitan di media sosialnya.

Aktor blasteran Jerman menuliskan arti nama sang buah hati. Dengan harapan dan doa yang besar, dari nama yang diberikan mereka.

"Archibald Noah Chandrawinata, Nick Name Archie : Artinya sang pemberani dengan pendirian teguh dan selalu cinta damai. Hadir ditengah kehidupan kami berdua dan akan selalu menjadi cahaya dalam hidup kami," tulis Marcel Chandrawinata, dikutip MNC Portal Indonesia Kamis (2/6/2022).

Tampak dalam unggahan di akun instagram tersebut. Terlihat sang istri, Priscilla Deasy Tirtadjaya tengah menggendong sang buah hati. Dengan senyum sumringah diraut wajahnya. Meskipun belum dijelaskan secara detail mengenai kondisi sang istri.

Berdasarkan adanya unggahan, tampak Priscilla Deasy Tirtadjaya dalam kondisi baik-baik. Begitupun dengan sang buah hati yang tengah digendongnya. Sekedar informasi, Priscilla Deasy Tirtadjaya melahirkan di Rumah Sakit RSIA Bunda Jakarta Pusat.

Seturut dengan adanya unggahan, sesama artis pun turut mengucapkan selamat kepada pasangan Marcel Chandrawinata dan Priscilla Deasy Tirtadjaya. Atas kelahiran putra mereka.

"My heart! Congratulations Marcel And Echi Finally! God is Good," tulis tsaniamarwa54. "Congratsssss marchel dan istri," tulis ryana_dea.

(aln)