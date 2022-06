JAKARTA - Keluarga Marcel Chandrawinata dan Deasy Priscila baru saja dikarunia anak pertama. Anak pertama mereka berjenis kelamin laki-laki.

Marcel Chandrawinata membagikan momen sesaat setelah persalinan sang istri melalui unggahan di Instagram pribadinya.

“GOD IS GOOD, welcome to this world ! Telah lahir putera pertama kami pur baby boy,," tulis Marcel Chandrawinata Kamis (2/6/2022).

Ternyata sang bayi telah lahir pada tanggal 1 Juni 2022 kemarin. Dia juga menuliskan nama sang anak di Instagram.

"Rabu, 1 Juni 2022. Archibald Noah Chandrawinata," tulis Marcel Chandrawinata.

Dia juga mengungkapkan arti pada nama sang anaknya. "Yang artinya sang pemberani dengan pendirian teguh dan selalu cinta damai," ungkap Marcel.

(aln)