Garap Ulang Film Kramat Tunggak, Marcell Chandrawinata Optimis Kembalikan ke Jalan yang Benar

JAKARTA - Marcel Chandrawinata bersama Reza Nangin memproduksi ulang film Kramat Tunggak. Mereka bahkan kembali menggaet Siskaeee untuk bermain dalam film yang akan tayang di 2024 mendatang.

Berawal dari kontroversi lantaran di produksi oleh rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan, Marcel pun memberanikan diri untuk mengembalikan jalan cerita film tersebut. Bersama Reza Nangin, Marcel selaku CEO dari Infinity8 terinspirasi dan ingin menggarap ulang proyek tersebut.

"Kami memberanikan diri memproduksi film Kramat Tunggak. Kami ingin membuat film Kramat Tunggak dengan cara yang benar," ujar Marcell Chandrawinata, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2023.

Marcel sendiri mengatakan bahwa dirinya ingin mengembalikan citra film tersebut. Dengan rasa optimis, ia pun berharap akan kesuksesan film Kramat Tunggak yang kini mengusung genre komedi, action dan edukasi.