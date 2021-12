JAKARTA - KLAKLIK, sebuah aplikasi mobile all in one di bawah naungan MNC PICTURES akan menggelar KLAKLIK GIGABAIT 1.0, Sabtu 25 Desember 2021. KLAKLIK GIGABAIT 1.0 ini dipandu oleh content creator ternama Indonesia, Raditya Dika dan dapat disaksikan secara virtual melalui aplikasi Klaklik, channel streaming aplikasi VISION+ dan RCTI+ pada pukul 17.00 WIB (sebelum pertandingan Semi Final Piala AFF, Indonesia VS Singapura).

Tajuk unik GIGABAIT sendiri mempunyai arti yaitu wadah besar (tak terbatas) untuk ajang unjuk kreativitas karya IP berbasis story dari content creator berbakat yang dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi gen-Z untuk menjadi lebih produktif dan berani unjuk karya untuk ‘Exist’. KLAKLIK seperti kamu ketahui adalah aplikasi mobile all in one berisi koleksi ratusan Intellectual Property (IP) berbasis story dengan format user generated content multi format: e-novel, skenario, audio, video, komik, dll,

KLAKLIK GIGABAIT 1.0 akan hadir dalam virtual fun hangout, talkshow, stand up comedy & music performance serta storytelling, KLAKLIK GIGABAIT 1.0, menghadirkan Reza Mustar, Jui Purwoto, Reikko, Bakti Adhitama, Aldo Swastia dan Evelina Witanama, pemenang KLAKLIK online casting ‘Ikatan Cinta’ season 1 lalu.

Dalam acara KLAKLIK GIGABAIT 1.0, kamu akan mendapatkan insight untuk sukses dalam casting pemain film dari para profesional yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Bakti Adhitama, Head of Casting MNC Pictures, dan insight menarik dari sutradara ‘Kadet 1947’ Aldo Swastia bersama Evelina Witanama. Reza Mustar dan Jui Purwoto juga akan hadir menghibur dalam talkshow dan stand up comedy. Tak ketinggalan Reikko dengan music performance unik berupa musikalisasi cuplikan cerpen karya Raditya Dika berjudul ‘Cuma Teman’.

Klaklik menyediakan fitur-fitur menarik sesuai kebutuhan kamu yang ingin exist di dunia penulisan cerita dan skenario film hingga terjun ke dunia entertainment, seperti CIRCLE untuk fun hang out bersama artis-artis Indonesia, fitur CASTING untuk adu bakat menjadi artis, lalu fitur STORY untuk yang suka menulis cerita, fitur COMIC bagi kamu yang suka membuat cerita dalam bentuk komik (bergambar), fitur AUDIOPLAY untuk yang suka bercerita dalam bentuk Audio, dan fitur PLAY untuk menonton semua film dan web series favorit.

Klaklik telah memberikan wadah bagi kamu yang ingin menjadi content creator dengan mudah hanya dengan satu aplikasi mobile yang berisikan banyak fitur menarik. Tunggu apa lagi ? ayo download Klaklik di Playstore atau App Store sekarang! KLAKLIKI Choose To Exist! KLAKLIK adalah aplikasi di bawah naungan MNC PICTURES yang merupakan production house terbesar di Indonesia, dan merupakan salah satu unit usaha PT MNC Studios International (Tbk (MSIN).