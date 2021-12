SALMAFINA Sunan kerap menerima cibiran setelah dia pindah agama. Kali ini netizen menyangkutpautkan nama sang ayah, Sunan Kalijaga.

Salmafina pun memposting banyak direct message dan komentar yang diterima dari netizen di Instagram pribadinya @salmafinasunan. Sebagian mengirimi kalimat cibiran karena dia pindah agama dan kehidupan keluarganya.

Di Instagram, Salma dapat komentar nyinyi dari pemilik akun aisyahrahmawati94. Sang netizen menuliskan "Heh salma bilang ke bapak mu ya jangan ngebela orang yang salah.. bapak mu ngurus anak perempuannya aja gak becus malah ngurusin orang lain."

Salmafina pun menanggapinya dengan bijak. Bukannya membalas dengan kalimat cibiran, malahan ungkapan Salma terkesan kalem dan menanggapi santai.

"Huhu iya gapapa.. terserah aja sok atuh mangga komen apapun, marahnya di kolom komen Instagram aku aja. Jangan kemana-mana apalagi sampai ngetag orang yang gak ada sangkut pautnya. Aku udah biasa diginiin orang-orang its okay," katanya sambil curhat.

Salma pun membela sang ayah dan tidak sama sekali melontarkan kalimat kasar ke netizen itu.

Baca Juga: 4 Gaya Foto Kekinian ala Salmafina Sunan, Nomor 3 Paling Menggoda

"Tapi satu sih... Ayahku becus didik aku sehingga aku gak komentar jahat ke orang-orang kaya yang kalian lakuin. Jadi kalau dibilang gak becus ya tidak.. buktinya saya kuat banget sampe detik ini salah satunya karena Beliau," tambahnya.

Dia pun memintakan pintu maaf sang ayah tercinta bila memang dinilai salah. "Kalau Beliau ada salah tolong dimaafkan, didoakan biar hatinya tergerak dan pikirannya dibukakan Tuhan. Cukup itu aja menurutku gak usah ngamuk-ngamuk. Ingat sesuatu yang berlebihan gak baik."

Tak cuma itu, ada pula netizen yang menyinggung tentang Salmafina Sunan yang berani memutuskan untuk pindah agama. Sang netizen menilai jika Sunan Kalijaga membiarkan Salma untuk memeluk agama Nasrani.

"Kalau ayah yang baik... Ga akan biarkan anaknya murtad.. Maaf jika salah," tulis sang netizen.

Salmafina pun memberi jawaban menohok ke pemilik akun tersebut. Keputusannya untuk pindah agama ini menjadi hal mutlak baginya dan orangtuanya pun merestui, walau awalnya sulit.

"Hi mba dan siapapun yang berpikiran yang sama dengan mba ini. Maafkan kalau saya salah, tapi menurut saya ayah terima, knowing that Tuhan yang pegang kendali semuanya. Accepting that anaknya memang punya keputusan sendiri dan apabila itu yang terbaik buat anaknya maka Beliau akan mencoba menerima. Not easy, bukan hal yang mudah buat orangtua. Saya juga sebagai anak sadar akan hal itu," kata Salma.

Bahkan keputusan Salma berpindah keyakinan ini tak ada sangkut pautnya dengan cara orangtuanya mendidik dirinya.

"Keputusan saya untuk menjadi apapun itu tidak ada sangkut pautnya dengan orangtua saya. Mereka sudah melakukan yang terbaik dari yang terbaik membesarkan saya," imbuhnya.

"Tapi pertanyaan saya satu. Memang ayah saya harus apa sih? Harus caci maki saya? Harus pasung saya? No. Harus gak ngakuin saya jadi anak? No. Respon Beliau harus tetap mengasihi itu luar biasa, God bless my parent's heart, surga terindah untuk mereka," tutupnya.