MERAYAKAN Hari Ibu 2021, Naysilla Mirdad pamer foto kompak bersama sang mama, Lydia Kandou. Ibu dan anak ini memang kerap terlihat akrab di berbagai kesempatan.

Mereka pun sempat diisukan pindah agama beberapa waktu lalu. Meski begitu, mereka Lydia maupun Nay belum memberi kabar lanjutan dari hal ini.

Terlepas dari itu, di postingan terbarunya, Nay dan Lydia menggandeng fotografer Tanah Air, Winston Gomez di sesi pemotretan. Mereka kompak berbusana nuamsa monokrom.

Nay pun menulis kalimat haru untuk sang ibunda di momen Hari Ibu. Dia memuji kehebatan Lydia Kandou sebagi ibu yang merawatnya hingga kini.





Baca Juga: Heboh Isu Pindah Agama, Naysilla Mirdad Ceria Rayakan Natal Bersama Ririn Dwi Ariyanti

"You’re the best mother in the whole world and i’m thankful everyday to be your daughter ❤️ Love you mama," tulis Nay.

Nay juga berterima kasih tak terhingga kepada Lydia Kandou. Meski sebagai single mom, ternyata Lydia Kandou masih berusaha membahagiakan putra-putrinya hiingga dewasa. "Terima kasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik ma 🤗🥰," ungkap Nay lagi. "Selamat hari ibu mama & semua wanita hebat ❤️." tutupnya.