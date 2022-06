JAKARTA - Naysilla Mirdad tampaknya menaruh perhatian atas pemberitaan menghilangnya Marshanda di Amerika Serikat. Lewat Instagram, dia memberikan dukungan untuk sahabatnya tersebut.

“Sending so much love to this person who’s always trying to give her best in every way possible (Aku mengirimkan banyak cinta untuk perempuan ini, sosok yang selalu memberikan terbaik yang dia bisa),” ujarnya di Instagram, pada Rabu (29/6/2022).

Bersama tulisan tersebut, Naysilla Mirdad mengunggah foto kebersamaan mereka di momen ulang tahunnya. Aktris 34 tahun itu mengaku, Marshanda sempat berjanji untuk bernyanyi di hari ulang tahunnya.

“Terus, dia nyanyi deh buat aku. Terima kasih (lagi), orang baik. Aku merindukanmu,” tutur sang aktris menutup unggahan tersebut dengan menyelipkan emoji peluk dan hati berwarna merah.

Kabar menghilangnya Marshanda pertama kali diungkapkan oleh sang sahabat, Sheila Taly Salsabila di Instagram. Setelah 2 hari menghilang, dia mengaku, bintang sinetron Bidadari itu sudah ditemukan pada 27 Juni 2022. Namun kabar menghilangnya Marshanda itu ditepis oleh adiknya, Alyssa Ramadhani. Dia mengaku, kakaknya tidak menceritakan hal yang sama seperti Sheila. "Selama ngobrol sama kami, kak Caca tidak mengatakan hal itu (menghilang)," ujarnya. Karena itu, Alyssa mengaku, tidak bisa mengonfirmasi atau berkomentar soal pernyataan Sheila Salsabila di media sosial. Dia hanya bisa menegaskan bahwa Marshanda dalam kondisi baik dan komunikasi dengan keluarga masih lancar.*