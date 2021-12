DI tengah kehebohan rumor Naysilla Mirdad pindah agama, putri kesayangan Jamal Mirdad tersebut justru ceria merayakan pekan Natal bersama ke-9 sahabatnya. Salah satunya yaitu Ririn Dwi Ariyanti.

Ya, persahabatan 9 wanita tersebut memang menjunjung tinggi toleransi beragama. Meski Ririn merupakan seorang muslim, namun dirinya tampak tetap hadir memeriahkan suasana Natal bersama kawan-kawannya.

Melalui unggahan Naysilla di Instagram Senin, 20 Desember 2021, tampak pesinetron cantik tersebut mengenakan dress motif berwarna hitam-putih di tengah para sahabat dan hiasan khas hari Natal.





Ya, Nay memang telah terbiasa merayakan kedua hari raya di setiap tahunnya. Jamal, sang ayah yang beragama Islam pun mengajarkannya untuk bertoleransi dengan sesama, loh. Terbukti, meski saat ini Nay telah dikabarkan berpindah agama, namun dirinya masih merayakan hari Natal bersama para sahabatnya.

“A bit about last night❤️🌈 Love you girls so much!. (Sedikit tentang semalam❤️🌈 Aku sangat mencintai para sahabatku!),” tulisnya.

Meski kolom komentarnya dibatasi, namun tampak beberapa netizen masih memberikan ucapan Natal untuk wanita berusia 33 tahun tersebut. Beberapa netizen pun mempertanyakan soal keyakinan Ririn dan Nay yang turut merayakan Natal. “Katanya udh mualaf kok masih rayain natal ka?” tanya @tinke*** “Emng ririn dwi aryanti kristen ya?” sambung @npur*** (dwk)