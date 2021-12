SEOUL- Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hoo telah dikonfirmasi akan membintangi drama Little Women. Ketiganya akan menjadi pemeran utama dalam drama tersebut.

Melansir laman Allkpop, Kamis (23/12/2021), Little Women digarap oleh sutradara wanita, Kim Hee Won, yang sukses menyutradarai drama Vincenzo. Little Women bercerita tentang tiga saudara perempuan.





Lahir dari keluarga miskin, mereka berjuang melawan keluarga paling kaya dan berpengaruh di Korea. Ketiga saudara tersebut harus berjuang mendapatkan uang setelah terlibat dalam suatu kejadian besar.

Kim Go Eun akan memerankan kakak tertua, Oh In Joo. Posisi Oh In joo sebagai anak pertama mengharuskannya melindungi adik-adiknya. Ia harus mengorbankan mimpinya menjalani kehidupan normal setelah mengalami sebuah kejadian.

Nam Ji Hyun akan berperan sebagai Oh In Kyung, anak kedua yang bekerja sebagai reporter. Pada suatu ketika, ia mengalami insiden misterius saat tengah meliput sebagai reporter junior. Ia berusaha mengungkap rahasia gelap yang besar. Sementara itu, Park Ji Hoo akan memerankan Oh In Hye, adik terkecil mereka yang baru saja diterima di sekolah seni bergengsi. Little Women direncanakan tayang pada tahun 2022.