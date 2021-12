JAKARTA- Vision+ menghadirkan series terbaru untuk menyambut hari natal dan tahun baru 2022, Lukas: The Journey of an Altar Boy. Menurut Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ series ini ingin menyampaikan pesan kehangatan keluarga.

Selain menyampaikan nilai-nilai kekeluargaan, Clarissa Tanoesoedibjo juga mengatakan ingin menyampaikan pesan perjuangan terhadap anak-anak Indonesia. Karena menurutnya, series Lukas: The Journey of an Altar Boy berkisah tentang seorang anak yang berjuang untuk mencari ayahnya.

“Pesan moralnya sebenarnya banyak sih karena di sini ada beberapa values yang kita masukan seperti diantaranya kekeluargaan, dan perjuangan terhadap pencarian terhadap sosok ayah dan ibu juga sih ceritanya. Tapi Lukas ini tetap berjuang untuk mencari sosok ayahnya,” kata Clarissa kepada MPI, Rabu (22/12/2021).

Clarissa Tanoesoedibjo merasa bangga terhadap kerja sama tim serta para pemain saat proses pembuatan series ini. Meskipun vision+ terbilang baru diluncurkan, tetapi sudah banyak menciptakan banyak karya yang tidak hanya kuantitas namun juga berkualitas.

“Saya merasa cukup bangga sih, karena kan Vision Pictures ini kan baru dibangun tahun ini ya, untuk vision+. Dalam jangka pendek, kita sudah bisa produksi lumayan luar biasa secara kuantitas dan kualitas juga gitu,” ucapnya.

Rencananya, apabila series Lukas: The Journet of an Altar Boy sukses dan banyak penggemarnya, Clarissa Tanoesoedibjo akan mengangkatnya menjadi film layar lebar. Namun, untuk saat ini dia masih fokus untuk mengembangkan dalam serial terlebih dahulu. “Kalau series ini secara performanya bagus gitu ya, mungkin bisa. Tapi kan balik lagi ke data dan emang untuk saat ini kita mau fokus ke serial dulu sih,” pungkasnya. Petualangan Lukas dan teman-temannya ini sudah bisa dapat ditonton eksklusif di Vision+ mulai tanggal 24 Desember 2021. Jangan lupa saksikan series Lukas: The Journey of an Altar Boy di Vision+ segera ya!