JESSICA Iskandar mendapatkan kejutan manis yang membahagiakan tepat di Hari Ibu dari Vincent Verhaag dan El Barack Alexander. Apa ya hadiahnya?

Dalam video yang terdapat di akun Instagramnya, terlihat Vincent Verhaag mengajak El Barack untuk memberikan kejutan pada bintang film Dealova tersebut. Mulai dari membantu membereskan rumah, memasak, mencuci baju, hingga memberikan gelang emas bertahtakan berlian.

"Selamat Hari Ibu! Kadang-kadang aku nggak nyangka kalau suamiku @v.andrianto dan anakku @alexanderbarackel bisa manis banget sama aku, sampai-sampai mereka kasih kejutan untuk aku di Hari Ibu," tulis Jessica Iskandar pada keterangan video.

"Hal kecil yang meaningful dan manis, ternyata bikin aku terharu dan meleleh rasanya, aku super happy! Ampuh juga, nih, cara mereka menyatakan rasa sayang dan terima kasih mereka ke aku dengan Frank & co. Rumah bersih dan dapat hadiah gelang berlian Frank & co.? What a perfect Mother’s Day gift!," paparnya.

Unggahan tersebut langsung dikomentari oleh netizen. Mereka mengaku ikut bahagia lantaran kini wanita yang akrab disapa Jedar tersebut bisa kembali bahagia, terlebih saat ini dirinya sudah memiliki suami dan akan segera melahirkan anak keduanya. "Jedar sudah beruntung punya @v.andrianto jaga ka jedar yaaaa," tulis _____nnnaaaaa. "Suka & cinta banget sih sama pasangan ini bener² sweet, semoga jadi pasangan selamanya @v.andrianto @alexanderbarackel @inijedar,happy Mother's day buat @inijedar," tulis kiki876121.