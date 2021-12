LOS ANGELES- Film Spider-Man: No Way Home tampaknya menuai kesuksesan besar usai tayang perdana pada 15 Desember silam. Bahkan film yang dibintangi Tom Holland ini pun berhasil menembus pendapatan Avengers: Infinity War dengan perolehan Rp3,7 miliar secara domestik di pekan pertama.

Hal tersebut menjadikan Spider-Man: No Way Home film dengan pekan pembuka terbesar kedua sepanjang sejarah. Melansir laman Screenrant, Selasa (21/12/2021) di urutan pertama ada Avengers: Endgame yang menjadi film dengan pekan pembuka terbesar nomor wahid.

BACA JUGA:

- Fuji Dansa Bareng Thariq Halilintar, Warganet: Kawal Sampai Halal

- Heboh Selebgram TE Prostitusi Online, IG Tisya Erni Digeruduk Netizen

Melanjutkan kisah Spider-Man: Far From Home yang tayang pada 2019, film Spider-Man kali ini berkisah tentang krisis identitas yang dialami Peter Parker ketika seluruh dunia mengetahui alter-ego yang Ia miliki.

Merasa tak lagi memiliki privasi, Peter Parker pun meminta pertolongan pada Doctor Strange sang penyihir agar seluruh dunia melupakan namanya.

Namun, karena banyak gangguan, mantra Strange gagal dirapal dan malah membuka portal multisemesta; menarik musuh-musuh lawas Spider-Man ke satu tempat. Peter pun harus berusaha memulangkan mereka sembari menghindari bidikan kamera dan kejaran para penggemar.

Melanjutkan akhir kisah Spider-Man: Far From Home yang menggantung dan berjanji membawa topik multisemesta, Spider-Man: No Way Home menjadi film paling ditunggu di tahun 2021 ini. Angka pendapatan yang diumumkan Sony pun membuktikan betapa antusiasnya para penggemar film Marvel dalam menanti film ini.

Sayangnya, karena tayang di masa pandemi, film ini dianggap belum mencapai potensi tertingginya dan seharusnya bisa lebih besar lagi. Film ini dibintangi Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, dan Jamie Foxx, Spider-Man: No Way Home sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia.