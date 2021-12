LYODRA, penyanyi muda kelahir Medan 21 Juni 2003 mulai menyukai musik sejak kecil dan di bawah asuhan Erwin Gutawa . Hingga saat ini Lyodra sudah pernah mengeluarkan empat single seperti Janji untuk mimpi , dear dream, stop bully, dan Bersama.

Lyodra juga pernah menyandang Best Children Female Solo Artist di AMI Awards . Belum lama ini, Lyodra juga meraih penghargaan New Best Artist Indonesia di MAMA 2021 dan juga tampil di Dubai Expo 2020.

Ternyata Lyodra pernah mengikuti ajang pencarian bakat lainnya bersama Nuca sebelum mengikuti Indonesian Idol X. Lyodra menjadi juara pertama di ajang pencarian bakat Indonesian Idol season X, setelah lulus dari Indonesian Idol Lyodra mengeluarkan lagu Gemintang Hatiku bersama dengan Tiara Andini.

Baru-baru ini Lyodra mengeluarkan debut album pertamanya “Lyodra”. Lyodra merambah duna peran dengan membintangi series 7 hari sebelum 17 tahun dan beradu peran dengan Jefri NIchol dan Adipati Dolken.

Source : Roov

Lyodra awalnya bahkan belum tau kalau ada stigma juara 1 yang ga akan terkenal di Indonesia Idol, sehingga membuat Lyodra harus bekerja keras untuk mamathkan sitgma tersebut. Ternyata Lyodra pernah berantem karena selisih paham dengan managernya, kadang tentang lagu,baju dsb.

Kalau soal main film biasanya mamanya Lyodra nih yang paling rempong. Itu adalah beberapa hal yang akan Onad ungkap di Live Podcast Porno bareng Lyodra tanggal 17 Desember 2021 Jam 21.30, tapi tentunya akan ada banyak lagi hal-hal yang belum terkuak akan Onad bongkar.

(dwk)