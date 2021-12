LOS ANGELES- Drama musikal karya Machine Gun Kelly yang mengusung judul Taurus akan menghadirkan beberapa pemain ternama, terutama kekasihnya sendiri Megan Fox, rapper Lil Tjay, Ruby Rose dan Naomi Wild.

Melansir laman Billboard Jumat (16/12/2021) saga musikal ini akan menyoroti kisah Colson Baker atau Machine Gun Kelly, sebagai musisi berbakat. Akan tetapi, ia harus menghadapi masalah tanpa henti demi merekam satu lagu terakhirnya.

Sementara Megan Fox akan berperan sebagai mantan kekasih Colson, sedangkan Ruby Rose akan melakoni sebagai pengedar narkoba dan Lil Tjay, Lil Meech dan bintang Narcos Mexico Scoot Mcnairy akan berperan sebagai kolaborator.

Tim Sutton akan menyutradarai drama ini, sementara plot cerita diketahui akan mengeksplorasi kegelapan ketenaran, kecanduan, proses artistik, dan industri musik.

Awalnya projek ini berjudul Good News, yang merupakan nama single pertama Mac Miller dari album ‘Circles’. Drama fiksi ini mengambil inspirasi dari artis muda seperti Miller, Lil Peep, Pop Smoke dan Juice WRLD, yang harus mengakhiri hidupnya.

Saat ini, Machine Gun Kelly terlibat dalam film The Last Son. Dia berperan sebagai putra penjahat pembunuh Sam Worthington. Ini bukan proyek pertama MGK dipertemukan oleh Fox, keduanya pertama kali dipertemukan dalam Midnight in the Switchgrass.