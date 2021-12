BERITA duka datang dari selebgram muda cantik, Laura Anna meninggal dunia. Laura meninggal dalam kondisi lumpuh imbas kecelakaan mobil yang melumpuhkan tubuhnya gegara mantan kekasihnya, Gaga Muhammad.

Duka ini pun menyelimuti keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ternyata Nagita dan Laura punya hubungan dekat sejak lama.

Berikut tiga foto kenangan Laura Anna bersama Nagita Slavina yang diulas Okezone, Rabu (15/12/2021).

Main ke rumah Gigi

Hubungan Laura dan keluarga Raffi baik hingga saat ini. Buktinya, Minggu, 12 Desember lalu, mendiang Laura baru saja mengunjungi kediaman keluarga Sultan Andara tersebut.

“From there to here… mbak gigi and aa’ raffi💘 always treat people like🥰👑 never angry always understanding. No let people go hungry if they eat we have to eat with them too. We love them alot and i love them alot, always beautiful never not. Nah ngerti gak tuuu b.inggris gue🤣❤️🙄 HAHAHA intinya mereka TOP IS THE BEST❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”

“Dari sana ke sini.. Mbak Gigi dan Aa’ Raffi, selalu memperlakukan orang-orang seperti (emoticon mahkota : ratu), tidak pernah marah dan selalu memahami. Tidak pernah membiarkan orang-orang kelaparan, jika mereka makan, maka kita juga harus makan dengan mereka. Kita sangat mencintai mereka, aku juga sangat mencintai mereka, selalu cantik dan tidak pernah tidak. Nah ngerti gak tuuu bahasa Inggris gue, HAHAHA intinya mereka terbaik dari yang terbaik,” tulisnya pada potret yang menjadi unggahan terakhirnya di Instagram.

Dalam potret yang diunggahnya, Laura tampak masih ceria duduk di atas kursi rodanya. Tampak juga di dalamnya wajah selebgram Keanu, mama Laura, kakak perempuan Laura, Nagita Slavina.

Hunting mainan Tak disangka, hubungan Laura dan Gigi sedekat ini Okezoners. Mereka pergi ke salah satu toko mainan di mal dan pamer foto bareng. Laura seakan mengenang kebaikan Gigi sebagai kerabat. Mereka berdua tampil cantik dan ceria kala itu sembari hunting mainan. Makan bareng Nagita dengan wajah polosnya pernah makan bersama Laura di salah satu restoran. Di foto ini juga ada dua kerabat lainnya. Laura memang akrab dengan Gigi sampai mereka juga hangout bareng di suatu kesempatan.