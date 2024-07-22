Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |09:55 WIB
Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya
Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya (Foto: IG Greta)
JAKARTA - Kakak Laura Anna, Greta Iren kembali meluapkan emosinya kepada Gaga Muhammad. Setelah sebelumnya merasa kesal melihat Gaga Muhammad kembali open endorse, kini Greta Iren emosi karena Gaga ingin berkunjung ke makam Laura Anna dan bertemu dirinya beserta keluarga. Hal itu diungkapnya melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya

Meski tak menyebut nama Gaga secara langsung, pesan tersebut diduga mengarah kepada Gaga karena berkaitan dengan Laura Anna. Iren menuliskan sindiran pedas kepada Gaga yang mengaku ingin mengunjungi makam Laura Anna dan bertemu keluarganya. Padahal semasa hidup, Laura sering menangis karena sulit bertemu dengan Gaga.

Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya
Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya

Menilik dari salah satu konten YouTube Jakarta Keras, Gaga Muhammad memang mengutarakan keinginan untuk mengunjungi makam Laura Anna. Namun saat dirinya bebas dari penjara, Gaga baru mengetahui bahwa jenazah mantan kekasihnya itu dikremasi, tidak dikuburkan. Gaga juga sempat mengungkap bahwa dirinya ingin berkunjung ke rumah keluarga Laura Anna. 

"Hehe katanya ada yang mau berkunjung sekarang. Kemana aja bang pas kemaren Almarhum nangis nangis nyariin elu?," ujar Iren dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @edlngretairen, Senin (22/7/2024). 

