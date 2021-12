JAKARTA- Aktor Rizky Nazar mendapatkan dukungan dari para rekan artis usai tersandung kasus narkoba. Beberapa di antaranya yakni Verrrell Bramasta dan Riza Shah.

Melalui akun Instagramnya, Verrell dan Riza tampak memberikan dukungan untuk pria 25 tahun tersebut. Bahkan keduanya meyakini mereka akan selalu ada untuk sang aktor.

"My brother. Lo orang baik. Lo pasti bisa melewati ini. Kalau ada apa-apa kita di sini. Kita di sini untuk lo bro @rizkynazar20," tulis Verrell di Instagram Storynya, dikutip Rabu (15/12/2021).

"Semoga cepat sembuh, semangat Ky, ada kita di sini @rizkynazar20," tulis Riza Shah.

Selain dua pemain dalam sinetron Putri Untuk Pangeran tersebut, Tissa Biani juga ikut memberikan dukungan untuk pria yang akrab disapa Iky tersebut.

"Hi kakakku. Lo orang baik, lo pasti bisa melalui semua ini, you'll get through this! Kita semua Insya Allah akan ada buat lo!! Semangat ka Iky!!! Yok bangkit bangkit!! Allah bersamamu selalu @rizkynazar20," kata Tissa.

Rizki Nazar diketahui ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, 13 Desember 2021. Dari penangkapan tersebut sang aktor diketahui positif mengkonsumsi ganja.