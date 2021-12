SEOUL - TWICE mengumumkan ada tambahan konser dalam tur dunia ‘III’ mereka di Amerika Serikat pada tahun depan. Dari yang sebelumnya enam pertunjukan, Jihyo cs akan menggelar total delapan show di Negeri Paman Sam tersebut.

Tur konser itu akan dimulai dari Seoul, Korea Selatan, lalu berlanjut ke Los Angeles (15 Februari 2022), Oakland (18 Februari 2022), Dallas (22 Februari 2022), Atlanta (24 Februari 2022), dan New York (26 Februari 2022).

Mengutip Soompi, Rabu (15/12/2021), dua konser tambahan tersebut akan dipusatkan di The Forum, Los Angeles pada 16 Februari 2022 dan UBS Arena, New York, pada 27 Februari 2022.

Sementara penjualan tiket untuk dua konser tambahan tersebut akan dibuka pada 17 Desember 2021, pukul 15.00 PST (waktu Amerika Serikat). Penggemar internasional antusias mengingat sebelumnya tiket ludes terjual dalam waktu singkat.

Pada 12 November silam, TWICE resmi merilis mini album terbarunya, ‘Formula of Love: O+T=<3’. Album yang terdiri dari dua lagu: The Feels dan Scientist itu berhasil menempati peringkat 3 Billboard 200.

Tak hanya itu, album itu juga berhasil menduduki peringkat dua Billboard Top Album Sales dan mendominasi Billboard World Album Sales.*

