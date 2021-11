SEOUL - TWICE menjadi grup idol K-Pop terbaru yang mengumumkan jadwal tur dunia, setelah pandemi COVID-19. Jihyo cs sebenarnya sudah membocorkan hal ini lewat video musik terbaru mereka, The Feels.

Dalam tur dunia bertajuk ‘III” itu, TWICE akan membuka penampilan mereka di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan, pada 24-26 Desember 2021. Kemudian, mereka akan terbang ke Amerika Serikat untuk konser di Los Angeles, Oakland, Dallas, Atlanta, dan New York.

Konser perdana di Negeri Paman Sam, akan digelar di The Forum, Los Angeles, pada 16 Februari 2022. Kemudian mereka beralih ke Oakland Arena, pada 18 Februari 2022 dilanjutkan Dickies Arena, Dallas, pada 22 Februari 2022.

Kemudian pada 24 Februari 2022, TWICE akan tampil di State Farm Arena, Atlanta, dilanjutkan UBS Arena, New York, sekitar 2 hari kemudian. Sejauh ini, JYP Entertainment baru merilis jadwal tur di dua negara tersebut.

Karena itu penggemar berharap, TWICE juga bisa singgah ke negara lainnya. Jadwal tur dunia itu diumumkan tak lama setelah grup tersebut merilis album ‘Formula of Love: O+T=<3’ dengan dua single berjudul The Feels dan Scientist.*

(SIS)