JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis muda Kesha Ratuliu dan suaminya, Adhi Permana. Tepat di tanggal cantik yang jatuh kemarin, Minggu, 12 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, dirinya baru saja melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki melalui operasi caesar.

Kabar kelahiran putra mereka bahkan sempat diungkapkan langsung oleh keduanya melalui akun Instagram. Bahkan Kesha mengaku sangat bersyukur lantaran sudah bisa melahirkan buah hati pertamanya dengan Adhi.

Baca Juga:

Kesha Ratuliu Melahirkan, Mona Ratuliu Menangis Haru

Melahirkan di Tanggal Cantik, Kesha Ratuliu dan Suami Minta Doa





"Alhamdulillahi rabbil 'alamin, telah lahir putra pertamaku dan suamiku tercinta @adhipermana_ yang bernama 'Qwenzy Kalandra Putra Permana'," tulis Kesha dan Adhi pada Instagram mereka.

Sebelumnya, Kesha dan Adhi sudah sempat mengumumkan bahwa mereka akan melahirkan sang buah hati pada 12 Desember 2021. Keduanya pun juga sempat membeberkan jenis kelamin anak pertama mereka yakni laki-laki.

"Ini juga salah satu momen yang ga akan pernah kita lupain; Gender Reveal. Siapa yang waktu itu nebaknya bener? Now it's getting closer. 3 hari lagi kita ketemu ya nak," tulis Kesha pada 9 Desember 2021 lalu.

(aln)