HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Kesha Ratuliu yang Melahirkan Anak Ketiga

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:16 WIB
Biodata dan Agama Kesha Ratuliu yang Melahirkan Anak Ketiga
Biodata dan Agama Kesha Ratuliu yang Melahirkan Anak Ketiga
A
A
A

JAKARTA - Kesha Ratuliu baru saja melahirkan anak ketiga pada Senin, 14 April 2025. Kabar ini dibagikan langsung oleh Kesha melalui unggahan di instagram pribadinya. Kesha juga mengumumkan nama anak ketiganya, Danish Danendra Putra Permana.

Kesha Ratuliu dan Adhi menikah pada 2021. Pada 12 Desember 2021, Kesha melahirkan anak pertama dan diberi nama Qwenzy Kalandra Putra Permana. Kemudian, Kesha melahirkan anak kedua, Aisha Kaluna Letecia, pada 19 Mei 2023. Anak ketiganya lahir pada 14 April 2025 lalu.

"Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Telah lahir anak ke-3 kami, seorang putra yang insyaallah sehat tanpa kekurangan satu apapun, Danish Danendra Putra Permana," tulis Kesha Ratuliu dikutip dari instagram @kesharatuliu05, Selasa, (15/4/2025).

Biodata dan Agama Kesha Ratuliu yang Melahirkan Anak Ketiga
Biodata dan Agama Kesha Ratuliu yang Melahirkan Anak Ketiga

Kesha Ratuliu memiliki nama lengkap Sarasefeika Kesha Ratuliu. Dia lahir di Jakarta pada 5 Juni 1998. Kesha memeluk agama Islam dan sudah cukup lama Kesha memutuskan berhijab, sejak dilamar kekasih yang kini menjadi suaminya. Ayah dan ibu Kesha Ratuliu telah bercerai sejak dia masih kecil. 

Halaman:
1 2
