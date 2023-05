JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan Kesha Ratuliu. Pasalnya, ia dan sang suami Adhi Permana baru saja dikarunai anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan pada Jumat, (19/5/2023) sekitar pukul 18.53 malam.

Kabar itu pertama kali dibagikan Kesha melalui akun Instagram pribadinya. Beberapa kolase foto yang dibagikannya itu memperlihatkan satu persatu momen bahagia dan penuh haru.

Mulai dari proses persalinan Kesha yang didampingi sang suami, momen saat Adhi Permana mengumandangkan adzan di telinga putri mereka serta potret menggemaskan bayi mungil tersebut.

Menilik dari keterangan unggahan tersebut, Kesha dan Adhi memberikan nama Aisha Kaluna Letecia untuk anak kedua mereka.

"MasyaAllah Tabarakallah. Alhamdulillah, telah lahir putri kami, anak kedua kami, Aisha Kaluna Letecia pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 18.53, dalam keadaan sehat dan cantik. Terima kasih ya Allah," tulis Kesha Ratuliu dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (20/5/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Kesha pun menyelipkan doa terbaik agar putrinya kelak menjadi anak yang sholehah serta bermanfaat bagi sekitarnya.

"Aisha, jadi anak yang sholehah ya nak. InsyaAllah, kelak kamu akan jadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu," tutupnya.

BACA JUGA: Begini Wajah Desta dan Natasha Rizky di Pernikahan Enzy Storia

Unggahan itupun dipenuhi ucapan selamat dan doa terbaik dari sejumlah selebriti tanah air.

"Masya Allah congrats buat kalian," tulis Irwansyah.

"Congrats both of you," tulis El Rumi.

"Masya Allah selamat yaa," tulis Rey Mbayang.*