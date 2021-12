JAKARTA - Denada memberikan kabar terbaru mengenai sang putri di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, Denada menampilkan satu foto sang Putri yang wajahnya ditutupi emot love.

Aisha Aurum, kini telah menginjak usia 9 tahun pada Sabtu, kemarin, Denada pun mengucapkan ulang tahun.

Baca Juga:

Bahagianya Denada Antar Putrinya Sekolah

Denada Nangis ke Tuhan saat Berjuang Dampingi Anaknya Berobat Leukemia

“MasyaAllah tabarakallah. Anak Ibu (emot love). Anak yang baik, anak sehat, anak soleha, anak pintar, anak yang hatinya dan hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan. Sehat terus ya nang, panjang umurnya, selalu dalam perlindungan Allah dan hidup dalam limpahan kasih sayang Allah Ta’ala,” tulis Denada dikutip pada Minggu (12/12/2021).

Dalam unggahan tersebut, Aisha pun duduk di depan kue ulang tahunnya yang berwarna coklat. Melihat sang Putri, Denada pun terharu dan selalu mendoakan untuk sang putri.

“Ibu selalu mendoakan, Aisha selalu sehat, Aisha akan punya masa depan yang cerah dan cemerlang, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan yang membanggakan dan hidupnya akan selalu dilimpahkan segala kebahagiaan lahir dan batin, dan rezeki yang berkah. Selamat dunia akhiratnya. Aamiin Yaa Robbal Alamiin,” sambungnya

Diketahui, sejak 2018, Denada tengah berusaha mengobati putri semata wayangnya tersebut untuk sembuh dari kanker darah atau leukimia. Denada kini harus menyediakan waktunya untuk pulang pergi antara Indonesia dan Singapura.

“Semoga Allah terus berikan Ibu kesehatan dan kemampuan untuk bisa membesarkan dan mendidik Aisha dengan sebaik2nya. Melindungi dan membahagiakan Aisha. Jadi sahabat terbaik Aisha, jadi orang yang selalu bisa diandalkan oleh Aisha dalam hal apapun. Aamiin Yaa Robbal Alamiin,” harap Ibu satu anak itu

“I am your number one supporter, your biggest fan. I love you forever. Terima kasih Ya Allah. Terimakasih. Terimakasih,” tutupnya