HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Lagi Unggah Foto Aisha di Sosial Media, Denada Takut Anak Kena Ain

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |07:37 WIB
Tak Lagi Unggah Foto Aisha di Sosial Media, Denada Takut Anak Kena Ain
Denada takut Aisha kena ain (Foto: Instagram/denadaindonesia)
A
A
A

JAKARTA - Denada memilih untuk bersikap protektif pada putrinya, Aisha Aurum. Bahkan ia pun memilih untuk tidak lagi memposting wajah putrinya di media sosial.

Keputusan itu dibuat mantan istri Jerry Aurum tentunya bukan tanpa alasan. Sebagai ibu, Denada mengaku mementingkan keamanan serta kenyamanan sang putri dan khawatir jika Aisha bisa terkena ain.

"Karena banyak ya alasannya, salah satunya adalah keamanan dan kenyamanannya dia. Soalnya dia masih sering aku tinggal ke Indonesia ya. Jadi dia kalau di Singapura sendiri, jadi memang untuk keamanan dan kenyamanannya dia juga," papar Denada.

"Kalau di agama kita seorang muslim ada yang namanya penyakit ain ya jadi memang aku melakukan semua itu semata-mata semuanya karena dia sih," sambungnya.

Denada dan Aisha

Denada takut Aisha kena ain (Foto: Instagram/denadaindonesia)


Selain itu, Aisha sendiri disebut masih harus rutin menjalani check up di rumah sakit, meski sudah dinyatakan sembuh dari leukimia. Tindakannya tersebut juga dilakukan demi keamanan Aisha.

"Salah satunya karena dia harus chek ke dokternya ya, aku merasa aman kalau dia di Singapura," kata Denada.

Sementara itu, baru-baru ini Denada berhasil mempertemukan Aisha dengan ayahnya. Bahkan momen tersebut berlangsung cukup haru hingga membuat netizen ramai memberikan pujian pada mantan pasangan suami istri ini, lantaran bisa tetap kompak demi anak.

Halaman:
1 2

Telusuri berita celebrity lainnya
