HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denada Sebut Jerry Aurum Ayah Terbaik untuk Aisha

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |18:05 WIB
Denada Sebut Jerry Aurum Ayah Terbaik untuk Aisha
Denada sebut Jerry Aurum ayah terbaik untuk Aisha (Foto: Instagram/denadaindonesia)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Denada dan Jerry Aurum sudah kandas hampir 10 tahun lalu. Diketahui keduanya memutuskan untuk bercerai pada 2015.

Meski begitu, Denada dan Jerry Aurum rupanya masih menjalin hubungan baik. Keputusan itu dilakukan keduanya demi anak semata wayang mereka, Aisha Aurum, meskipun sudah tak lagi tinggal seatap.

Denada sendiri menyebut bahwa ia dan Jerry Aurum tetap berusaha untuk kompak salam membesarkan Aisha bersama-sama.

"Dari awal mau pisah, kami berjanji merawat anak bersama, pisah hanya suami dan istri saja, tapi tidak berpisah sebagai ayah dan ibunya Aisha," ungkap Denada dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Minggu (24/3/2024).

Denada

Denada sebut Jerry Aurum ayah terbaik untuk Aisha (Foto: Instagram/denadaindonesia)

Menurut Denada, sejak awal ia memang tak ingin memisahkan Jerry dari putri kandungnya. Oleh karenanya, Denada pun berusaha untuk bijak dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan sang mantan suami.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
