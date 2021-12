JAKARTA - Lyodra Ginting tak hanya sukses di kancah musik domestik tapi juga berjaya di kancah internasional.

Lyodra berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Best New Asian Artist (Indonesia) dalam acara penghargaan Mnet Asian Awards (2021) yang digelar di CJ ENM Studio Center, Paju, Korea Selatan. Ucapan selamat atas kemenangan Lyodra pun dilontarkan para netizen di linimasa Twitter.

“YAAMPUN @imlyodra SELAMAT NONA CANTIK, FEELING PROUD OF U PRINCESS,” seru @Stay**neimonsta.

“Woww congrats Lyodra Ginting,” ucapan selamat dari akun @Og**_ginting.

“Currently there are so many new singers in Indonesia, I'm so happy and congratulations Lyodra,” tulis akun @Aesce**ry

“Proud to be your fans baby @imlyodra,” tambah @Rutee**

Sebelumnya, baru-baru ini penyanyi juara Indonesian Idol sekaligus pelantun hits Pesan Terakhir dan Mengapa Kita Terlanjur Mencinta ini juga memenangkan Album of The Year di Indonesian Music Awards 2021, mengalahkan para seniornya seperti Iwan Fals, Arsy Widianto, Tiara Andini, Maliq & The Essentials hingga Pamungkas.

(aln)