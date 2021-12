SEDERET artis Tanah Air ternyata tak takut masuk neraka. Padahal neraka merupakan tempat penyiksaan dan kesengsaraan manusia di alam akhirat.

Akan tetapi, beberapa selebriti di Tanah Air mengaku tak takut masuk neraka. Bahkan beberapa diantaranya pasrah dengan kehendak Tuhan.

Berikut, artis yang mengaku siap masuk neraka, bahkan pasrah:

1. Titiek Puspa

Artis senior Titiek Puspa mengaku memilih untuk pasrah terhadap nasib akhir hidupnya, masuk surga atau neraka. Ia mengaku hanya bisa menerima kehendak Tuhan. Terlebih dirinya sempat berjuang melawan penyakit kanker yang sempat diidapnya pada 2012 silam.

"Terus begini aku, 'Kalau begini rasanya Tuhan sudah nggak kepingin saya, ambil saja saya. Saya mau ditaruh dimana aja silahkan surga atau neraka. Tapi kalau tuhan masih menginginkan saya di dunia tolong kasih isyarat'," ungkapnya di Youtube milik Deddy Corbuzier pada 2020 lalu.

2. Sarah Dee

Mantan kekasih dari vokalis El Kasih, Sarah Dee, sempat membuat pengakuan mengejutkan di akun Instagram El Ibnu. Ia mengaku rela masuk neraka demi kekasihnya.

Hal tersebut lantaran dirinya dan El Ibnu menjalani hubungan beda agama. Bahkan ia mengaku siap menjadi murtad, berpindah agama dari Islam ke Kristen demi kekasihnya, meski ia tahu jika berpindah agama adalah dosa besar.

"Sekarang bagianku melindungimu. Nobody in my big so called the riches of Pekanbaru, can touch you and take you away from me again. Jangankan murtad, ke neraka pun aku mau. Daripada kehilangan nafasku, kamu," tulis Sarah Dee melalui Instagram @elibnu999 pada 2020 lalu.

3. Nikita Mirzani Artis kontroversial Nikita Mirzani juga mengaku tak takut jika dirinya harus masuk neraka. Ia bahkan mengaku akan senang jika di neraka bisa bertemu artis idolanya, salah satunya Michael Jackson. Ucapannya tersebut diketahui sempat terlontar saat dirinya tengah memiliki kasus dengan Habib Rizieq Shihab. Kala itu Niki diketahui tengah menjawab permintaan netizen yang memintanya untuk membaca surat Yasin. "Heran deh gue. Lagian kan gue udah bilang gua gak bisa gila-gila masuk surga say. Gue mah di neraka juga udah gak apa-apa, happy. Ketemu teman-teman gue banyak, siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson," kata Nikita Mirzani. 4. Bunga Zainal Artis Bunga Zainal diketahui melakukan perpindahan agama dari Islam ke Hindu setelah menikah dengan Sukhdev Singh pada 2014 lalu. Hal itu membuat dirinya mendapatkan hujatan lantaran disebut murtad oleh netizen. Kesal dengan tudingan netizen, ia pun sempat mengatakan bahwa akhlak serta perbuatan adalah salah satu hal yang bisa menolong manusia di akhirat nanti. "Dan yang bisa menolong kita di surga dan neraka itu jelas cuma diri kita sendiri berikut akhlak dan perbuatan baik kita. Selamat hari Senin!," tulis Bunga Zainal pada 2020 lalu.