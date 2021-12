SEOUL - BTS kembali menorehkan prestasi dalam karier bermusiknya. Boy group asuhan HYBE Labels itu berhasil membawa pulang tiga penghargaan People’s Choice Awards 2021 sekaligus.

Pertama, kategori The Song of 2021 lewat lagu Butter di mana mereka mengalahkan deretan lagu populer lainnya, seperti Easy On Me (Adele), Bad Habits (Ed Sheeran), STAY (The Kid Laroi ft Justin Bieber).

Kedua, kategori The Music Video of 2021. Menariknya, dalam kategori ini video musik Butter milik BTS berhasil mengalahkan MV My Universe, proyek kolaborasi mereka bersama Coldplay.

Ketiga, kategori The Group of 2021. Dalam kategori ini, BTS berhasil mengalahkan grup-grup besar Hollywood lainnya, seperti Coldplay, Dan + Shay, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Maroon 5, Migos, dan Twenty One Pilots.

Sayang, BTS tak bisa menerima sendiri ketiga penghargaan itu karena mereka sudah kembali ke Korea Selatan. RM cs telah merampungkan tur konser ‘PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat.*

(SIS)