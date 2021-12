JAKARTA - Peran ibu kepada anaknya adalah guru pertama dalam pendidikan dasar pada anak, bertumbuhnya sang buah hati membuat sang ibu terus mendukung seluruh kegiatan mulai dari pendidikan, olahraga dan kegiatan positif lain yang membuat sang buah hati senang melakoninya.

Kekompakan dalam berpakaian dan hal-hal lainnya menjadi daya tarik. Hal itulah yang membuat 6 ‘Mom and Kids Kesayangan’ ini masuk di nominasi ‘Mom and Kids Awards’ di Mom and Kids Awards (MAKA) 2021. Penghargaan untuk sosok ibu dan anak selebriti usia 4 – 7 yang eksposure kedekatannya dengan anak di sosial media dan televisi mampu memberikan inspirasi untuk meningkatkan kualitas ikatan antara ibu dan anak

Baca Juga:

Calon Bintang! 6 Baby Seleb Ini Gemesin Sejak Lahir, Inilah 'Kategori Baby Seleb Kesayangan' Di Mom And Kids Awards 2021

Kamu Harus Tahu! Ini 6 Fakta Idola Kesayangan di Mom And Kids Awards 2021

MNCTV kembali mengadakan ajang apresiasi kepada ibu dan anak millenial yaitu Mom & kids award 2021, ajang penghargaan ini telah dilakukan sebanyak 6 kali oleh MNCTV sejak tahun 2015 dan tetap eksis hingga saat ini. MAKA 2021 akan disiarkan oleh MNCTV secara Live pada 10 Desember 2021 pukul 15.30 di MNC Studios, Jakarta Barat.

Berikut adalah fakta-fakta kedekatan sang ibu dan buah hatinya Ashanty dan Arsy, Bak Pinang dibelah dua Paras cantik dan menggemaskan Arsy ternyata diwarisi sang ibunda, Ashanty. Keduanya tampak seperti pinang dibelah dua. Bahkan Arsy juga memiliki rambut panjang dan garis senyuman yang sangat mirip dengan Bunda Ashanty. Ciri khas Bunda dan anak ini adalah keduanya selalu kompak mengenakan balutan gaun yang sama saat tampil di atas panggung. Ayu Ting Ting & Bilqis, Bak kakak adik Bukan seperti ibu & anak, Ayu Ting Ting yang selalu tampil awet muda malah lebih cocok terlihat sebagai kakaknya Bilqis. Ayu dan Bilqis seringkali menghabiskan waktu liburan bersama, seperti ke luar negeri untuk nonton konser atau hanya berwisata

Kemudian ada Nagita dan Rafathar, Meski katanya anak cowok selalu cuek terhadap orang tuanya, tapi Rafathar dan Mama Gigi selalu tampil sweet di berbagai kesempatan. Sejak masih kecil, Rafathar sudah ditanamkan tata krama dan nilai kebaikan dari Mama Gigi. Hal itu terlihat dari sifat Rafathar yang sudah mengerti soal berbagi terhadap sesama dan bersikap sopan santun. Sandra Dewi dan Raphael, Meski sudah terlahir tajir sejak lahir, namun Sandra Dewi tetap mengajarkan nilai kesederhanaan terhadap Rafa. Sarwendah dan Thalia, Sama seperti sang bunda, Thalia juga fasih berbahasa Mandarin lho. Bahkan keduanya kompak berbahasa Mandarin saat berkomunikasi.

Lalu, Ussy & Sheva, sering dibilang mirip dengan papa Andhika, tetapi paras cantik dan senyum manis Sheva ternyata mirip mama ussy. Sheva ternyata mewarisi bakat entertain dari sang mama lho. Sheva selalu tampil pede dan menggemaskan ketika di depan kamera

Banyak juga nama-nama yang siap bersaing di MAKA 2021, berikut adalah kategori MAKA 2021 :

1. Kategori Series Animation Kesayangan

Alvin And Chipmunks

Backkom

Kiko

Shaun The Sheep

Upin Ipin

Zak Storm

2. Kategori Idola Kesayangan

Alifa Lubis

Anneth

Alwi Assegaf

Betrand Peto

Darren Rafid Khairan

Zayyan Sakha

3. Kategori Baby Seleb Kesayangan

Claire Herbowo (Shandy Aulia)1,9 Thn

Gala Sky (Vanessa Angel) 1.7th

Kiano Tiger Wong (Baim Wong) 2 Th

Mikhael Moeis (Sandra Dewi) 2.2

Shaquille (Cut Meyriska) 1.5th

Thania Putri Onsu (Ruben Onsu) 2 Th

4. Kategori Kids Seleb Kesayangan

Arsy

Bilqis

Gempita

Rafathar

Raphael Moeis

Thalia Putra Onsu

5. Kategori Calon Mama Kesayangan

Aurel Hermansyah

Lesti Kejora

Nadine Chandrawinata

Nathalie Holscher

Nikita Willy

Siti Badriah

6. Kategori Daddy Kesayangan Ammar Zoni Andhika Pratama Baim Wong Irwansyah Rey Mbayang Ruben Onsu 7. Kategori keluarga Kesayangan Keluarga Anang & Ashanty Keluarga Andhika & Ussy Keluarga Irfan Hakim & Della Keluarga Raffi & Nagita Keluarga Rio & Oki Setiana Dewi Keluarga Ruben & Sarwendah. 8. Kategori Mom & Baby Kesayangan Citra Kirana - Athar Cut Meyriska - Shaqquille Irish Bella – Airumi Dinda Hauw – Shaka Zaskia Gotik – Arsila Zaskia Sungkar– Ukasya 9. Mom and Kids Kesayangan Ashanty – Arsy Ayu Ting Ting – Bilqis Nagita – Rafathar Sandra Dewi - Raphael Moeis Sarwendah – Thalia Ussy – Sheva Dukung nominasi pilihanmu melalui aplikasi RCTI+ dengan cara pilih nominasi kesayanganmu di kanal voting “Mom and Kids Awards 2021” dan vote melalui instagram follow dan komen @officialmnctv dengan ketik #VOTEMAKA2021(SPASI) kode nominasi di foto kategori. Saksikan penghargaan bergengsi untuk Ibu dan anak di Mom and Kids 2021 yang akan tayang pada Jumat, 10 Desember 2021 pukul 15.30 wib di MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang akan disiarkan secara langsung di MNCTV. Selalu di hati.