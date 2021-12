LOS ANGELES - Drake meminta Recording Academy untuk menarik dua nominasi Grammy Awards 2022 atas namanya. Dia dinominasikan dalam dua kategori: Penampilan Rap Terbaik (Way 2 Sexy) dan Album Rap Terbaik (Certified Lover Boy).

Mengutip The Hollywood Reporter, Selasa (7/12/2021), Recording Academy telah menerima permintaan Drake dan manajemennya tersebut. Kini, nama penyanyi 35 tahun itu sudah resmi dihapus dari dua kategori itu sekaligus situs resmi Recording Academy.

Tak diketahui pasti alasan pelantun Hotline Bling itu memutuskan mundur dari dua nominasi itu. Namun dia sempat mengungkapkan kekesalannya pada Recording Academy setelah The Weeknd tidak masuk dalam nominasi tahun lalu.

“Aku rasa, sudah seharusnya kita berhenti membiarkan diri kita dikejutkan dengan terputusnya hubungan antara musik yang berdampak dengan penghargaan ini setiap tahunnya. Tak masuk Grammy tidak lagi menjadi masalah bagi musisi sekarang,” ujarnya kala itu.

Tak hanya itu, Drake juga menyuarakan rasa frustrasinya atas nominasi dan kemenangannya sendiri. Dia bahkan dilaporkan menolak untuk mengirimkan mixtape miliknya ‘More Life’ untuk dipertimbangkan pada Grammy 2018.

Sementara pada 2017, dia mengeluhkan tentang Recording Academy yang hanya mengakuinya sebagai artis rap ketika lagu-lagunya bergenre pop. Lagu Hotline Bling kala itu dinominasikan dan menang dalam kategori Lagu Rap Terbaik dan Kolaborasi Rap Terbaik.

Menurut Variety, Recording Academy tidak akan mengganti posisi yang ditinggalkan Drake. Artinya, hanya akan ada empat artis yang tersisa untuk memperebutkan penghargaan dalam dua kategori tersebut.

Untuk kategori Penampilan Rap Terbaik, ada empat musisi, yaitu Baby Keem dan Kendrick Lamar (Family Ties), Cardi B (Up), J. Cole, 21 Savage, dan Moray (My Life), dan Megan Thee Stallion (Thot S—).

Sementara dalam kategori Album Rap Terbaik diisi oleh J. Cole (‘The Off Season’), Nas (‘King's Disease II’), Tyler the Creator (‘Call Me If You Get Lost’), dan Kanye West (‘Donda’).*

