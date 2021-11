LOS ANGELES– Penyanyi Drake memutuskan untuk menunda perilisan album keempatnya yang berkolaborasi dengan French Montana berjudul Splash Brother. Dia ingin menghormati keluarga korban kericuhan yang terjadi di konser tersebut.

Sebagaimana diketahui, Drake menjadi tamu istimewa di konser Astroworld Travis Scott. Sejak saat itu, dirinya ikut terseret dalam beberapa tuntutan hukum yang menyebabkan 10 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Melansir laman Pink VIlla, Kamis (18/11/2021) lagu Splash Brother akan muncul di album studio keempat French Montana yaitu They Got Amnesia. Awalnya lagu tersebut akan dirilis pada tanggal 19 November 2021 dan terpaksa ditunda pada edisi deluxe yang akan datang.

Drake dan French Montana telah beberapa kali terlibat kerja sama projek selama bertahun-tahun. Termasuk lagu-lagu yang hitz dari duet keduanya ialah Pop That, Stay Schemin, No Stylist, dan No Shopping.

Di sisi lain, Travis Scott dikabarkan tengah menghadapi tuntutan hukum bernilai USD750 atau sekira Rp10 triliun. Sekitar 125 orang termasuk keluarga dari salah satu korban yang meninggal di festival tersebut telah mengajukan tuntutan hukum terhadap sang rapper. Tidak sendiri, tuntutan juga diajukan untuk Drake, Apple, dan Live Nation. Gugatan tersebut diajukan oleh pengacara asal Houston bernama Tony Buzzbee. Travis dan tertuduh lain dinilai telah lalai dalam perencanaan konser, gagal dalam melatih personel keamananan dan menyelenggarakan acara yang aman. Di antara penggugat adalah keluarga Axel Acosta (21 tahun) yang diduga telah menjadi korban dari kerumunan yang menghasut, di luar kendali, dan kekuatan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak bisa lagi bernapas.