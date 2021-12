JAKARTA - Aktris peran, Prilly Latuconsina, baru saja menorehkan prestasi usai menyandang gelar Best of The Best Graduation di kampus LSPR Communication and Business Institute. Kedua orang tua sang artis pun mengaku bangga atas raihan sang buah hati.

Selain menjadi lulusan pertama di kampusnya, Prilly Latuconsina pun menyandang gelar lulusan terbaik. Rizal Latuconsina selaku ayah kandungnya mengaku bangga melihat sang putri menyelesaikan masa studi S1 dengan hasil memuaskan. Tak hanya itu, Rizal juga mengucap syukur atas raihan putrinya ini.

"Alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan bagi anak saya untuk memenuhi janjinya untuk memenuhi yang terbaik," kata Rizal Latuconsina kepada awak media, Senin (6/12/2021).

Usut punya usut, Prilly sempat berjanji kepada orang tuanya sebelum menjalani masa perkuliahan. Rizal mengungkapkan putri kandungnya ini berjanji akan menjadi mahasiswa berprestasi serta menjadi lulusan terbaik di kampusnya.

"Karena dulu pernah janji kepada saya, kalau dia mau kuliah dan saya bilang kalau mau kuliah harus terbaik, terus dia bilang "Iya saya janji iya saya akan jadi yang terbaik', itu saya syukuri sampai hari ini," lanjut Rizal.

Senada dengan sang suami, Ully Djulita selaku ibu kandung Prilly juga mengaku bangga. Dia juga mengapresiasi perjuangan sang anak dalam menjadi lulusan terbaik di kampusnya. Ully juga mengungkapkan Prilly kerap memanfaatkan waktu luang untuk belajar di tengah kesibukannya sebagai publik figur. "Saya juga bangga, bangga sama Prilly karena perjuangan dia kan settle juga ya. Gimana dia waktu berjuangnya bikin skripsi kan top banget deh. Syuting pulang syuting buka laptop sampai pagi," ujar Ully.