JAKARTA - Anya Geraldine menuai pujian publik setelah kembali berperan sebagai ‘orang ketiga’ dalam web drama, Layangan Putus. Dalam drama itu, dia berperan sebagai Lydia, duri dalam pernikahan Kinan (Putri Marino) dan Aris (Reza Rahadian).

Salah satu scene yang menarik perhatian penonton dalam drama arahan Benni Setiawan itu adalah adegan ciuman dan ranjang antara Lydia (Anya) dan Aris. Anya tampak berbagi cerita tentang adegan tersebut kepada pengikutnya di Instagram.

“Baper enggak sih main film mesra-mesraan?” tanya seorang warganet padanya saat membuka sesi Q & A di Insta Story, pada 2 Desember 2021.

Anya Geraldine mengaku, adegan apapun yang diperankannya dalam sebuah proyek didasarkan pada profesionalitas. Sehingga, tidak ada perasaan baper saat dia harus melakoni adegan ranjang tersebut bersama Reza Rahadian.

“Hmm, enggak sih ya. Alhamdulillah. Kalau memang tujuan awalnya syuting doang mah enggak bakal (baper) deh kayaknya. Kecuali nih emang lagi nyari (pasangan) terus tahu-tahu naksir lawan main,” katanya.

Penonton cukup mengapresiasi akting Anya Geraldine dalam Layangan Putus. Dia bahkan disandingkan dengan Han So Hee aktris pemeran Yeo Da Kyung si pelakor dalam drama Korea, The World of the Married.

Seorang warganet berkomentar, “Anya kok seperti Da Kyung versi Indonesia dalam Layangan Putus?” Lainnya mengatakan, “Anya Geraldine ini meresahkan banget ya. Dasar pelakor!”*

