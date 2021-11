JAKARTA- Anya Geraldine kembali memerankan karakter perebut laki orang alias pelakor dalam series Layangan Putus. Sebelumnya dia juga bermain karakter yang serupa dalam film Selesai.

Kali ini, Anya Geraldine menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Putri Marino dan Reza Rahardian. Hal tersebut pun membuat netizen heboh dan dibuat geram. Mereka bahkan menyebut Anya sebagai Da Kyung versi Indonesia.

Da Kyung merupakan karakter pelakor yang dimainkan oleh Han So Hee dalam drama The World of The Married. Bahkan tagar #Anyapelakor menjadi trending topic di media sosial.

"Da kyung versi Indonesia (emot sedih)," kata netizen.

“Anya cocok banget emang buat jadi selingkuhan,” imbuh netizen.

“Anya Geraldine bikin meresahkan ya, dasar pelakor,” tulis netizen lainnya.

(nit)