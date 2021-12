JAKARTA – Awalnya, tak banyak orang yang mengenal sosok Evelina Witanama. Namun kini, wajahnya kerap mewarnai layar kaca berkat perannya sebagai Miss Olivia dalam sinetron nomor satu di Indonesia, Ikatan Cinta.

Sejauh ini, dia sudah berperan dalam 28 episode sinetron produksi MNC Pictures tersebut. Siapa sangka dari sekadar penggemar Aldebaran dan Andin, Evelina kini bisa berakting bareng dua aktor pujaannya.

Evelina Witnama bisa bermain dalam sinetron tersebut berkat keluar sebagai pemenang ajang casting online sinetron Ikatan Cinta yang digelar Klaklik dan MNC Pictures. Selain menjadi bintang Ikatan Cinta, kariernya berkembang di bawah SMN Management, manajemen artis milik MNC Group.

Kini, dia juga berkesempatan menjadi presenter program infotainment SILET di RCTI dan juga host Nobar Ikatan Cinta yang ditayangkan di RCTI+. Aktris 23 tahun yang memiliki tinggi 165 sentimeter tersebut, sebelumnya pernah menjadi runner-up ajang Koko Cici Jawa Timur 2020.

Tak hanya Evelina, salah satu peserta yang meraih tiga besar Casting Online Klaklik Season 1 lalu, Regina Kandou yang merupakan keponakan artis senior Lydia Kandou juga menikmati momen dengan membintangi sinetron Putri untuk Pangeran. Dia berperan sebagai Luna Salsabila, gebetan baru Rizky Valero yang diperankan Riza Syah.

Pemilik nama lengkap Regina Josephine Maria Kandou itu bersyukur dapat mengikuti pemilihan casting online Ikatan Cinta yang diselenggarakan oleh KlaKlik bersama MNC Pictures di season pertama. Karirnya sebagai artis kini bertambah lengkap dengan kesempatan terlibat dalam sinetron produksi MNC Pictures lainnya.

Ingin memiliki momen kebahagian seperti Evelina dan Regina, dan berkesempatan menjadi artis sinetron? Ikuti Online Casting Klaklik Season 2 yang masih dibuka hingga 5 Desember 2021.

Klaklik merupakan aplikasi mobile, berupa media all in one berisi koleksi IP (Intellectual Property) berbasis story dengan format user generated content dari para content creator yang dikembangkan oleh MNC Pictures. MNC Pictures sendiri adalah production House terbesar di Indonesia yang merupakan unit usaha dari PT MNC Studios International Tbk.

