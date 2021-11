SEOUL- Kabar duka datang dari aktor asal Korea Selatan, Song Joong Ki. Sang nenek dari pihak ibu dikabarkan meninggal dunia pada 28 November kemarin.

Melansir laman Allkpop, Selasa (30/11/2021) pemakaman nenek Song Joong Ki akan dilakukan pada pagi ini setelah sebelumnya disemayamkan selama dua hari. Mengetahui kabar duka itu, Song Joong Ki langsung datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir pada neneknya.

BACA JUGA:

- Dhini Aminarti dan Dimas Seto Ikhtiar Jalani Program Kehamilan

- Awkarin Menangis Haru Terima Lamaran Gangga Kusuma

Prosesi pemakaman sang nenek juga akan dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Selain menciptakan suasana yang hikmat, kondisi pandemi Covid-19 pun menjadi salah satu alasan untuk menggelar prosesi pemakaman secara tertutup.

Diketahui, Song Joong Ki sendiri merupakan aktor yang berasal dari Daejeon. Ia memulai debutnya sebagai aktor dalam film A Flower Frozen pada 2008.

Terbaru, Song Joong Ki dikonfirmasi akan membintangi drama JTBC berjudul The Youngest Son of the Chaebol Family. Drama tersebut dijadwalkan tayang pada 2022.

(nit)