JAKARTA - Penyanyi Rahmania Astrini kembali menghadirkan karya baru berjudul Butterfly. Dalam single ini, Rahmania Astrini tampak tampil berbeda.

Rahmania Astrini mencoba mengeksplorasi segala vibe yang dihadirkan. “This song gives a very unique and fresh vibe yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Sudah lama banget ingin mencoba buat track seperti ini. Kayak lagu ini tuh labil but with an attitude,” kata Astri.

Butterfly bercerita tentang sebuah hubungan yang sudah berjalan lama dan saling mempertanyakan apakah masih merasakan efek ‘butterfly in stomach’ satu sama lain. Apakah pasangan kita masih mencintai kita? Apakah kata-katanya selama ini tulus atau tidak?

Proses rekaman lagu pun berjalan cepat dan santai. Diproduseri oleh Dila Sarah, lagu ini dibuat oleh Astri bersama dengan Trichia Clarissa dan Gamaliel Tapiheru selaku Vocal Director.

“I want people to dance to this song, I want them to vibe and enjoy it as much as I do.”ujar Astri saat ditanya mengenai harapannya saat melepas lagu ini,” jelasnya.

Astri berhasil mendapatkan penghargaan AMI Awards sebagai “Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik” untuk lagu ‘Runaway’. Ini merupakan kali kedua Astri menyabet penghargaan di kategori yang sama di tahun 2019.

" Thank you, thank you, thank you. Forever grateful for this opportunity! inshaAllah bisa terus berkarya untuk waktu yang lama.”ujar Astri.

