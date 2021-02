JAKARTA - Solois Rahmania Astrini akhirnya menelurkan EP, mini album perdana di industri musik Indonesia. Dengan judul Adolescent, wanita yang akrab disapa Astri tersebut menghadirkan enam lagu andalan berbahasa Inggris.

Spesial, karena dalam debut album tersebut, Astri bisa berkolaborasi dengan musisi mancanegara. Rasa haru sekaligus bangga ia rasakan karena mengawali karya dengan musisi dari belahan negara lain.

Adolescent adalah kata yang diambil ketika Astri membawa buku psikologi. Adolescent juga berarti remaja, memiliki makna spesial bagi wanita kelahiran Massachusetts, Amerika Serikat, 4 Juli 2001 tersebut. Bak sebuah rekam jejak, pencarian jati diri, perjalanan menemukan identitas Astri di dunia musik.

"Senang banget, dan pastinya lega, karena akhirnya setelah ditunggu-tunggu, bisa merilis sesuatu yang benar-benar aku nikmati prosesnya. It's just genuine," kata Astri dalam Virtual Press Conference EP Rahmania Astrini, Adolescent.

Adolescent berisi Baby, Pretty Like You, Take Me Home, Finally Found You, Runaway, dan Shush. Ia berharap karya-karya bisa menjadi teman dalam setiap orang yang mendengarkan.

"Semoga Adolescent bisa mengisi kekosongan hari-hari banyak orang, dan jadi penghibur, sekaligus teman bagi banyak orang,” sambung Astri.

Managing Director Warner Music Indonesia, Toto Widjojo adalah orang di balik kesuksesan Astri bisa berkolaborasi dengan musisi mancanegara. Musikalitas Astri dan karakter kuat menjadi pondasi yang bisa memudahkan berkolaborasi dengan musisi lintas negara.

"Pertama kali saya melihat Rahmania Astrini melalui YouTube di mana dia meng-cover lagu-lagu populer. Karakter suaranya yang unik membuat saya tertarik untuk mengajaknya bergabung di Warner Music. Album EP perdananya baru saja kami rilis, lagu-lagunya sudah mendapat sambutan yang luar biasa dengan rata-rata jumlah views di atas 1 juta untuk masing-masing videonya,” ucap Toto.

