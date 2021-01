JAKARTA - Rahmania Astrini menjadi salah satu solois wanita yang tengah naik daun. Lewat single Shush, Rahmania Astrini berhasil menarik perhatian pendengar musik Tanah Air.

Video klip Shush dari Rahmania Astrini berhasil meraih 1 juta views setelah tiga hari diluncurkan. Warganet ramai-ramai berkomentar dan memberikan apresiasi kepada Astri.

Hal yang menarik perhatian adalah, lewat lagu Shush ini, Astri menghadirkan kemampuan dance. Ia cukup senang karena dancenya pun berhasil memikat penonton.

"Ini pertama kali (dance di video klip) dan seru banget. Latihannya cukup intense karena sudah lama banget nggak olahraga, apalagi menari - Terakhir aku nari waktu masih di bangku SMP. Dari latihan intense untuk dance ini, aku belajar banyak tentang menari, and also the art of it,” jelas Rahmania Astrini dalam rilis yang diterima Okezone.

Lagu Shush hadir berkat kerja sama Astri dengan song writers dunia, Toby Gad, sosok legendaris di kancah musik dunia. Toby Gad adalah sosok di balik lagu hits seperti If I Were a Boy (Beyonce), Big Girls Don’t Cry (Fergie).

Dalam kesempatan ini, Astri juga menjelaskan makna banyaknya boneka dalam video klip Shush.

"Boneka-boneka perempuan di video klip Shush merupakan simbol soal perempuan dalam sebuah relationship. Aku hendak menyampaikan bahwa perempuan nggak bisa sepenuhnya hanya dijadikan ‘mainan’ dalam sebuah hubungan,” tutur Rahmania Astrini.

